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Странное ДТП у Исы в Нижнем Тагиле: к свидетелям пришла память. Возбуждено уголовное дело (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Странное ДТП у Исы в Нижнем Тагиле: к свидетелям пришла память. Возбуждено уголовное дело (ФОТО)

4 июля 2014, 17:10Происшествия
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