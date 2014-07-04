Странное ДТП у Исы в Нижнем Тагиле: к свидетелям пришла память. Возбуждено уголовное дело (ФОТО)
4 июля 2014, 17:10Происшествия
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Некоторое время назад тагильчане были озадачены странным ДТП, в котором погиб человек. Сообщалось, что под микровэном нашли труп мужчины, а водитель автомобиля пропал. Компания, которая отдыхала на берегу, не сообщала никаких сведений о произошедшем.
Накануне стало известно, что отдыхающие были в курсе гибели своего товарища, однако, побоялись заявлять об этом и решили утаить факт знакомства с покойным. Об этом сообщают правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело, которым предусмотрено до 5 лет лишения свободы за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего».
Фотографии пресс-службы МВД по Свердловской области:
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