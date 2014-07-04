Тагильчане воруют вазоны на Черноисточинском шоссе: «Кредит за иномарку надо платить?»
4 июля 2014, 11:25Происшествия
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Облагороженный, озелененный и благоустроенный город – то, о чем мечтает большинство тагильчан. Нижний Тагил стремится к такому статусу, однако, многие, как оказалось, не прочь забрать частичку красоты в личное пользование.
Сегодня в Администрации Нижнего Тагила обсуждали из ряда вон выходящую тему – тагильчане воруют вазоны, установленные на Черноисточинском шоссе. Никита Чапурин рассказал TagilCity.ru, что люди подъезжают на иномарках, снимают вазоны и уезжают. «Но они совершают главную ошибку – делают это под камерами». Он лично проехал по улице и увидел, что нескольких горшков действительно не достает.
В настоящее время администрация Ленинского района намерена установить «воришек» и привлечь их к ответственности. А Сергей Носов тем временем недоумевает: «Кредит за иномарку что ли надо выплачивать?».
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