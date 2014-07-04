Тагильчане воруют вазоны на Черноисточинском шоссе: «Кредит за иномарку надо платить?»

Сегодня в Администрации Нижнего Тагила обсуждали из ряда вон выходящую тему – тагильчане воруют вазоны, установленные на Черноисточинском шоссе. Никита Чапурин рассказал TagilCity.ru, что люди подъезжают на иномарках, снимают вазоны и уезжают. «Но они совершают главную ошибку – делают это под камерами». Он лично проехал по улице и увидел, что нескольких горшков действительно не достает.