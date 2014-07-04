В Нижнем Тагиле угнали иномарку: но полиция оперативно задержала автоугонщика
4 июля 2014, 12:00Происшествия
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Ночью 3 июля в Нижнем Тагиле на проспекте Строителей неизвестный, применив насилие, завладел автомобилем Skoda, хозяин которого – молодой человек 1988 года рождения.
В 5.00 у дома на улице Циолковского на похищенной автомашине сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина 1980 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
При осмотре места происшествия и автомобиля изъяты следы пальцев рук. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
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