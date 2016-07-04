Фура с арбузами перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
4 июля 2016, 15:25ПроисшествияТимофей Данилов
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У большегруза, везущего ягоды, в пути оторвался прицеп.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло сегодня утром на Челябинском тракте. При въезде в Екатеринбург у фуры, которая везла арбузы, отошло кольцо цепного устройства и прицеп перевернулся набок.
В результате этого все плоды оказались прямо на дороге.
По словам очевидцев, многие автолюбители останавливались и забирали уцелевшие арбузы. Сотрудники ГИБДД сообщают, что авария обошлась без пострадавших.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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