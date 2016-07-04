Фура с арбузами перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)

ДТП произошло сегодня утром на Челябинском тракте. При въезде в Екатеринбург у фуры, которая везла арбузы, отошло кольцо цепного устройства и прицеп перевернулся набок.

В результате этого все плоды оказались прямо на дороге.

По словам очевидцев, многие автолюбители останавливались и забирали уцелевшие арбузы. Сотрудники ГИБДД сообщают, что авария обошлась без пострадавших.