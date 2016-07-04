На 20 тысяч рублей оштрафована больница в Свердловской области за наличие просроченных лекарств
4 июля 2016, 20:05ПроисшествияТимофей Данилов
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Ответственное лицо обязали выплатить штраф - 20 тысяч рублей, а заведующая аптекой и старшая медсестра привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сотрудники прокуратуры нанесли визит в «Пышминскую центральную районную больницу», чтобы проверить условия хранения медицинских изделий.
В ходе проверки на складе медучреждения были обнаружены просроченные лекарства, в числе которых были и сильнодействующие препараты. Причем, эти лекарственные средства хранились на одних полках с доброкачественными, что является недопустимым.
Все просроченные лекарства были изъяты. В скором времени они будут уничтожены, сообщают в прокуратуре.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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