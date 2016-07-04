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На 20 тысяч рублей оштрафована больница в Свердловской области за наличие просроченных лекарств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На 20 тысяч рублей оштрафована больница в Свердловской области за наличие просроченных лекарств

4 июля 2016, 20:05ПроисшествияТимофей Данилов
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