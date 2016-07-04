Пенсионер пострадал в результате аварии на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле

В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о том, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Renault Megane выехал на встречную полосу.

3 июля в 17:35 произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля Reno Megan выехал на встречную полосу. Он отвлекся от вождения. Как он объяснил, из-за того, что у него упал телефон. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 рассказал начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.