Пенсионер пострадал в результате аварии на улице Красногвардейская в Нижнем Тагиле
4 июля 2016, 13:15ПроисшествияПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стали известны подробности аварии, произошедшей 3 июля. В результате ДТП пострадал пенсионер, водитель автомобиля ВАЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о том, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Renault Megane выехал на встречную полосу.
3 июля в 17:35 произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомобиля Reno Megan выехал на встречную полосу. Он отвлекся от вождения. Как он объяснил, из-за того, что у него упал телефон. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 рассказал начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
Виновник аварии травм не получил, уточнили в полиции.
© Эрик Х., TagilCity.ru
дорогапроисшествиеавтодтпполицияаварияавтопроисшествияГИБДДпенсионерлегковые автоВАЗиномаркаКрасногвардейскаяРено
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей