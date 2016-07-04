Полицейские Богдановича задержали 19-летнюю мошенницу, обманывающую пенсионеров

2 июля в середине дня в дежурную часть полиции Богдановича поступила информация о мошенничестве. Оказалось, что 77-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что её сын попал в беду. Чтобы решить проблему с родственником, матери необходимо было заплатить деньги.

Пенсионерка отправилась в ближайший банк и сняла со своего счета 50 000 рублей. Деньги обманутая старушка отдала молодой девушке с ярким рюкзаком. Бойцы ОВО отправились указанное отделение банка, чтобы побеседовать с его сотрудниками. В банке правоохранители заметили девушку, схожую по приметам с предполагаемой мошенницей. Она сопровождала пожилого мужчину.

89-летний дедушка рассказал полицейским, что ему нужно снять 250 000 рублей и передать их спутнице с рюкзаком. По словам пенсионера, это необходимо, чтобы спасти сына, якобы попавшего в беду. Девушку задержали и доставили в отделение полиции.

Оказалось, 19-летняя подозреваемая приехала на Урал из Иркутска, чтобы заработать деньги. В Богдановиче она неофициально устроилась курьером к частным лицам. Девушка призналась, что незаконно принимала у пенсионеров денежные средства.

По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Полицейские в очередной раз предупреждают пенсионеров быть бдительными и сначала позвонить самим родственникам, которые «попали в беду». В Свердловской области это уже не первый случай за последние месяцы, когда мошенники, пользуясь доверчивостью пожилых людей, обманным путем забирали их накопленные деньги.