Пошел на обгон: водитель иномарки погиб в аварии под Екатеринбургом (ФОТО)
4 июля 2016, 11:10ПроисшествияТимофей Данилов
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В субботу, 2 июля, на 20-м километре ЕКАД в ДТП пострадало несколько человек, погиб один водитель.
Сюжеты: Екатеринбург
Дорожная трагедия случилась в 17:30. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, водитель Nexia пошел на обгон впереди идущего автомобиля, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе иномарка столкнулась с погрузчиком.
От удара Nexia получила серьезные повреждения, а грузовик Isuzu опрокинуло на бок. Водитель легкового автомобиля погиб сразу после столкновения.
Пассажир, сидевший рядом с 55-летним водителем, был травмирован. Кроме того, мужчина, который управлял погрузчиком, тоже получил травмы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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