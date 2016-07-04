Пошел на обгон: водитель иномарки погиб в аварии под Екатеринбургом (ФОТО)

Дорожная трагедия случилась в 17:30. По сообщению отдела пропаганды ГИБДД, водитель Nexia пошел на обгон впереди идущего автомобиля, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе иномарка столкнулась с погрузчиком.

От удара Nexia получила серьезные повреждения, а грузовик Isuzu опрокинуло на бок. Водитель легкового автомобиля погиб сразу после столкновения.

Пассажир, сидевший рядом с 55-летним водителем, был травмирован. Кроме того, мужчина, который управлял погрузчиком, тоже получил травмы.