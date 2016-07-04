В ДТП под Ревдой пострадали школьница и пенсионерка

Накануне в полдень, на трассе под Ревдой перевернулась «Лада Калина». В салоне отечественного автомобиля находились 42-летний водитель, 68-летняя пенсионерка и школьница 12-ти лет.

В отделе пропаганды ДТП пояснили, что «Лада» вылетела с трассы в момент поворота и перевернулась. У пожилой женщины диагностирована черепно-мозговая травма а у девочки – ушиб головы. Врачи уже отпустили подростка домой.

На прошлой неделе, 30 июня, на автотрассе ЕКАД произошло похожее ДТП: с дороги вылетела и перевернулась «Лада Гранта». Водитель автомобиля погиб на месте.