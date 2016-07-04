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В ДТП под Ревдой пострадали школьница и пенсионерка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ДТП под Ревдой пострадали школьница и пенсионерка

4 июля 2016, 08:50ПроисшествияТимофей Данилов
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