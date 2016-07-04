В ночь на 3 июля неизвестные сожгли киоск на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 июля 2016, 17:55ПроисшествияПавел Щербина
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3 июля в 00:43 были подожжены сразу 2 овощных киоска.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предполагается, что причиной возгорания двух овощных киосков на территории рынка на Пихтовых горах стал поджог. Пламя охватило площадь в 21 квадратный метр. В его тушении участвовало 8 огнеборцев и 3 единицы специальной техники. Спустя менее 40 минут пламя было потушено.
В настоящее время устанавливаются владельцы сожженных киосков и ущерб, который был им нанесён, сообщает Отдел надзорной деятельности.
ФОТО: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
© Эрик Х., TagilCity.ru
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