В ночь на 3 июля неизвестные сожгли киоск на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Предполагается, что причиной возгорания двух овощных киосков на территории рынка на Пихтовых горах стал поджог. Пламя охватило площадь в 21 квадратный метр. В его тушении участвовало 8 огнеборцев и 3 единицы специальной техники. Спустя менее 40 минут пламя было потушено.