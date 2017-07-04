12 лет лишения свободы получил кировградец за убийство человека бейсбольной битой
4 июля 2017, 13:20Происшествия
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Преступление было совершено осенью 2016 года.
Кировградский суд вынес приговор мужчине, избившему человека до смерти с помощью бейсбольной биты.
Инцидент произошел осенью прошлого года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему знакомому в гости. Кроме хозяина квартиры в это время в помещении находился еще один человек. Между ним и пьяным мужчиной произошел конфликт. Тогда пьяный гость взял в руки бейсбольную биту, которая находилась в квартире, и нанес обидчику несколько ударов по голове.
Пострадавшего увезли в карете скорой помощи. Но на следующей день он скончался в больнице.
Суд Кировграда приговорил обвиняемого к 12 с половиной лет лишения свободы. Свой срок кировградец проведет в колонии строгого режима, сообщают Европейско-Азиатские новости.
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