12 лет лишения свободы получил кировградец за убийство человека бейсбольной битой

Инцидент произошел осенью прошлого года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему знакомому в гости. Кроме хозяина квартиры в это время в помещении находился еще один человек. Между ним и пьяным мужчиной произошел конфликт. Тогда пьяный гость взял в руки бейсбольную биту, которая находилась в квартире, и нанес обидчику несколько ударов по голове.