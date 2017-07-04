17-летнего подростка из Сухоложского поселка разыскивает полиция Нижнего Тагила (ФОТО)

С заявлением о пропаже сына обратилась мать 17-летнего подростка. Авди Алоян ушел из дома 3 июля и не вернулся. Как рассказала мать мальчика, перед пропажей дома не было ссор или конфликтов.

Ранее подросток уже уходил один раз из дома, состоит на учете в инспекции ПДН. 1 марта юноше исполнилось 17 лет.

В поиске пропавшего задействованы различные службы полиции, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Приметы пропавшего: рост 175, имеет худощавое телосложение, смуглую кожу, овальное лицо, черные волосы. У юноши прямой нос, темные глаза, плотные губы. Коротко подстрижен.

В день исчезновения был одет в болоньевую темно-синюю ветровку с капюшоном, черные кроссовки и футболку. При себе Авди имел сотовый телефон.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, располагающих какой-либо информацией о пропавшем, с просьбой сообщить об этом в отделение полиции №17 по телефонам:8 (3435) 97 68 02, 8 (3435) 97 68 09 или «02».