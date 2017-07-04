Больница и десятки домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге
4 июля 2017, 16:25Происшествия
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Несколько часов коммунальщики Екатеринбурга устраняли аварию на насосной станции: все это время без воды оставались десятки жилых домов и больница на Уралмаше.
Сюжеты: Екатеринбург
Утром 4 июля в районе Уралмаша произошла коммунальная авария, которая оставила без водообеспечения больницу и десятки домов. На насосной станции сломалась задвижка.
К социально значимым объектам «Водоканалом» был организован подвоз воды в автоцистернах, сообщает «Екатеринбург ТВ». Коммунальщики ликвидировали неисправность. Водоснабжение восстановлено.
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