Девушка на мотоцикле врезалась в иномарку Ниссан в Екатеринбурге (ФОТО)
4 июля 2017, 09:40Происшествия
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В ДТП никто не пострадал.
Сюжеты: Екатеринбург
Этой ночью в Екатеринбурге произошло ДТП. Девушка на мотоцикле врезалась в иномарку Ниссан.
Удар при столкновении был довольно сильным. У автомобиля помялась правая задняя дверь. Сам мотоцикл тоже был серьезно поврежден. При этом в аварии не пострадали ни водитель Ниссана, ни байкерша, сообщает E1.ru.
Свидетели ДТП вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Девушка, водитель мотоцикла, утверждала, что водитель Ниссана ее не пропустил, чем и спровоцировал аварию. Вскоре свои объяснения участники ДТП могли дать автоинспекторам.
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Фото: E1.ru
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