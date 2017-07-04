Девушка на мотоцикле врезалась в иномарку Ниссан в Екатеринбурге (ФОТО)

Этой ночью в Екатеринбурге произошло ДТП. Девушка на мотоцикле врезалась в иномарку Ниссан.

Удар при столкновении был довольно сильным. У автомобиля помялась правая задняя дверь. Сам мотоцикл тоже был серьезно поврежден. При этом в аварии не пострадали ни водитель Ниссана, ни байкерша, сообщает E1.ru.