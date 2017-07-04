До пяти лет лишения свободы грозит 50-летнему екатеринбуржцу за удар кулаком сотрудника ГИБДД
4 июля 2017, 13:00Происшествия
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50-летний грузчик из Екатеринбурга может отправиться в тюрьму за то, что он ударил кулаком сотрудника ГИБДД.
Сюжеты: Екатеринбург
9 июня в уральской столице произошел инцидент между пассажиром авто Renault Duster и инспектором ГИБДД. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехали трое пьяных мужчин.
Автовладельца и двух его пассажиров доставили в полицию для составления протокола. Один из пассажиров, 50-летний мужчина, работающий в Екатеринбурге грузчиком, стал хватать полицейского за обмундирование и ударил кулаком в подбородок.
За применение насилия в отношении представителя власти местный житель предстанет перед судом, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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