До пяти лет лишения свободы грозит 50-летнему екатеринбуржцу за удар кулаком сотрудника ГИБДД

9 июня в уральской столице произошел инцидент между пассажиром авто Renault Duster и инспектором ГИБДД. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехали трое пьяных мужчин.

Автовладельца и двух его пассажиров доставили в полицию для составления протокола. Один из пассажиров, 50-летний мужчина, работающий в Екатеринбурге грузчиком, стал хватать полицейского за обмундирование и ударил кулаком в подбородок.