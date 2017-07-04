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До пяти лет лишения свободы грозит 50-летнему екатеринбуржцу за удар кулаком сотрудника ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До пяти лет лишения свободы грозит 50-летнему екатеринбуржцу за удар кулаком сотрудника ГИБДД

4 июля 2017, 13:00Происшествия
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