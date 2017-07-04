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Полицейский из Нижнего Тагила попался на афере с наркотиками: его ждет увольнение из органов МВД
Сюжеты:
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Полицейский из Нижнего Тагила попался на афере с наркотиками: его ждет увольнение из органов МВД

4 июля 2017, 14:55Происшествия
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