Полицейский из Нижнего Тагила попался на афере с наркотиками: его ждет увольнение из органов МВД

Участкового уполномоченного уволили из отделения полиции №18: он попался на афере, на которую решился пойти в целях повышения показателей раскрываемости преступлений.

Мужчина предлагал наркоманам изобразить наркотороговцев и разыгрывал задержание. При этом полицейский использовал в своих махинациях наркотики из вещдоков. За помощь в афере он обещал наркоманам крупную денежную сумму.