Полицейский из Нижнего Тагила попался на афере с наркотиками: его ждет увольнение из органов МВД
4 июля 2017, 14:55Происшествия
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Для повышения показателей нижнетагильский полицейский пошел на нарушение, за которое поплатился увольнением.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участкового уполномоченного уволили из отделения полиции №18: он попался на афере, на которую решился пойти в целях повышения показателей раскрываемости преступлений.
Мужчина предлагал наркоманам изобразить наркотороговцев и разыгрывал задержание. При этом полицейский использовал в своих махинациях наркотики из вещдоков. За помощь в афере он обещал наркоманам крупную денежную сумму.
Вероятнее всего, участковый избежит уголовной ответственности и отделается только увольнением, сообщает URA.RU.
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