Суд Нижнего Тагила продлил арест обвиняемому в убийстве Дарьи Зембицкой на шесть месяцев
4 июля 2017, 08:15Происшествия
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В Нижнем Тагиле 3 июля прошло первое судебное заседание по делу об убийстве Дарьи Зембицкой. Напомним, в смерти тагильчанки обвиняется её экс-супруг Сергей Какшин.
Сюжеты: Нижний Тагил
На судебном заседание родители убитой Дарьи подали ходатайство о приобщении к делу жалобы. Суть её в том, что на стадии расследования с Какшина были сняты подозрения в похищении молодой женщины. Защита настаивала на том, что во время перевозки обвиняемый не знал, что девушка была все ещё жива, но родители Дарьи с этим не согласны.
В суде 3 июля решали вопрос о продлении ареста Какшина. Так, судья постановил продлить пребывание под стражей ещё на шесть месяцев.
По статье «убийство» Какшину грозит до 15 лет тюрьмы. Однако, пишет АН Между строк, если подсудимый не будет отрицать свою вину, то ему дадут не более 12 лет лишения свободы. Очередное заседание по делу пройдет 21 августа.
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