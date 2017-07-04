Суд Нижнего Тагила продлил арест обвиняемому в убийстве Дарьи Зембицкой на шесть месяцев

На судебном заседание родители убитой Дарьи подали ходатайство о приобщении к делу жалобы. Суть её в том, что на стадии расследования с Какшина были сняты подозрения в похищении молодой женщины. Защита настаивала на том, что во время перевозки обвиняемый не знал, что девушка была все ещё жива, но родители Дарьи с этим не согласны.