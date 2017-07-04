Труп мужчины найден под мостом при въезде в Екатеринбург
4 июля 2017, 11:00Происшествия
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Очевидцы полагают, что это мог быть суицид.
Сюжеты: Екатеринбург
При въезде в Екатеринбург со стороны Серовского тракта под мостом был найден труп мужчины. Тело было обнаружено мимо проезжающими водителями. Они и вызвали полицейских на место происшествия.
Известна личность погибшего – это житель Асбеста Илья Толмаков. Ему было 40 лет.
Очевидцы полагают, что возможно это был суицид. В СКР Свердловской области сообщили, что проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела, пишет URA.ru.
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