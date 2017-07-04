Угонщик-рецидивист задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Тагиле

Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила задержали молодого человека, подозреваемого в серии угонов автомобилей.

3 июля, в день сотрудника ГИБДД, лейтенант полиции Бородин и стажер Рахлицкий в районе Тагилстроя остановили автомобиль ВАЗ-2106 бежевого цвета. Как оказалось, ТС находилось в розыске – оно было украдено у 31-летнего тагильчанина.

За рулем разыскиваемого авто находился молодой человек. Его доставили в 16-ый отдел полиции города для дачи объяснений. Как оказалось, молодой человек до этого угнал еще один автомобиль. Одной из августовских ночей прошлого года им был украден ВАЗ-2104. После ночной поездки по Тагилу угонщик бросил авто и скрылся.

Выяснилось, что задержанный 24-летний тагильчанин уже был ранее судим за угоны. В данный момент он нигде не работает.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит очередной срок. В этот раз до 2 лет лишения свободы, сообщает нижнетагильское отделение МУ МВД.

На данный момент угонщик находиться под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции проверяют его отношение к другим аналогичным преступлениям.