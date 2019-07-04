Свердловчанин спустя 15 лет предстанет перед судом за разбой, убийство и грабеж
Свердловчанин, скрывавшийся 15 лет от правосудия, предстанет перед судом за грабеж, нападение на разносчика пенсий и убийство охранника, сообщает пресс-служба региона.
По версии следствия, в 2004 году обвиняемый и семь его подельников решил похитить с шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление» оборудование для буровых работ. 5 ноября 2004 года они собрались в лесу возле шахты. Двое участников преступления остались на стрёме, трое полезли через забор.
Охранник территории шахты услышал шум и вышел на улицу, где обвиняемый с сообщниками нанесли ему три удара по голове, а затем связали и занесли в помещение КПП. Таким образом, злоумышленникам удалось похитить оборудование на более 1,3 млн рублей.
Помимо этого, знакомый обвиняемого предложил ему и трем сообщникам напасть на доставщика пенсий. В подъезде они напали на инспектора службы доставки и сотрудника ЧОПа; с собой злоумышленники только для устрашения прихватили обрез охотничьего ружья, однако свердловчанин застрелил охранника.
Сотрудницу службы доставки пенсии они догнали на улице, ударили ее по голове и забрали более 206 тысяч рублей.
В 2006 году осудили соучастников обвиняемого, самого свердловчанина задержали в марте 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям: «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, сопряженное с разбоем».