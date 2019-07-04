Свердловчанин спустя 15 лет предстанет перед судом за разбой, убийство и грабеж

По версии следствия, в 2004 году обвиняемый и семь его подельников решил похитить с шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление» оборудование для буровых работ. 5 ноября 2004 года они собрались в лесу возле шахты. Двое участников преступления остались на стрёме, трое полезли через забор.

Охранник территории шахты услышал шум и вышел на улицу, где обвиняемый с сообщниками нанесли ему три удара по голове, а затем связали и занесли в помещение КПП. Таким образом, злоумышленникам удалось похитить оборудование на более 1,3 млн рублей.

Помимо этого, знакомый обвиняемого предложил ему и трем сообщникам напасть на доставщика пенсий. В подъезде они напали на инспектора службы доставки и сотрудника ЧОПа; с собой злоумышленники только для устрашения прихватили обрез охотничьего ружья, однако свердловчанин застрелил охранника.

Сотрудницу службы доставки пенсии они догнали на улице, ударили ее по голове и забрали более 206 тысяч рублей.