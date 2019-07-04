Участник ДТП возле Горбуново ранее неоднократно попадался за превышение скорости

По заявлению ведомства, авария произошла после того, как ВАЗ, двигаясь по съезду с автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в сторону улицы Горбуновская, не уступил преимущество в движении иномарке, которая ехала со стороны «Нижний Тагил — Висимо Уткинск — Усть Утка».

Водитель Hyundai был госпитализирован в больницу в шоковом состоянии, с тупой травмой живота и раной на лице и голове. Водитель ВАЗ-21150 прошёл освидетельствование на опьянение, которое показало, что он трезв. По данным ГИБДД, мужчине 44 года, у него 20-летний стаж вождения.