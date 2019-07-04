Уральские СМИ опубликовали видео убийства главы кыргызской диаспоры

Преступники заранее прибыли на место преступления. Один из них ждал потерпевшего на улице, второй находился в Volkswagen Touareg. В машине сидел еще один мужчина, однако он в преступлении не принимал участия. Злоумышленники дождались Каримова и погнались за ним. Мужчину повалили на землю, избили, а затем выстрелили в него. Судя по записи, целью нападавших были деньги. Они пытались вырвать у Каримова сумку. В итоге скрылись с места преступления, забрав только часть денежных средств — два миллиона рублей.