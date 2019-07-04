В Екатеринбурге мать и двое детей пострадали в ДТП
Сегодня, 16:15ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на улице Гурзуфской, 63 произошло ДТП, в котором пострадали 37-летняя женщина, ее девятимесячный сын и трехлетняя дочка, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль Renault Logan столкнулся с Hyundai, после чего в него врезался Fiat, водитель которого не увидел ДТП из-за дождя.
Пострадали только пассажиры Fiat. Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга и раной лба, у детей также диагностировали сотрясение головного мозга. По информации Госавтоинспекции, мальчик находился в автокресле, а девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности с использованием адаптера ФЭСТ, что является нарушением ПДД.
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Все пострадавшие оказались жителями Ревды, лечиться они отправились в родной город.
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