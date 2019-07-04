В Екатеринбурге мать и двое детей пострадали в ДТП

Автомобиль Renault Logan столкнулся с Hyundai, после чего в него врезался Fiat, водитель которого не увидел ДТП из-за дождя.

Пострадали только пассажиры Fiat. Женщину госпитализировали с сотрясением головного мозга и раной лба, у детей также диагностировали сотрясение головного мозга. По информации Госавтоинспекции, мальчик находился в автокресле, а девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности с использованием адаптера ФЭСТ, что является нарушением ПДД.