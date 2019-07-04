В Екатеринбурге мужчина при помощи молотка ограбил салон сотовой связи

Преступление произошло 5 июня. Неизвестный мужчина зашел в салон сотовой связи, некоторое время делал вид, что выбирает товар, затем покинул торговую точку. Перед закрытием злоумышленник вернулся. Запер дверь и, угрожая продавцу молотком, потребовал отдать ему телефоны, хранившиеся в сейфе.

Таким образом, он похитил 50 тысяч рублей и 10 сотовых телефонов. Сумма ущерба составила 235 тысяч рублей.

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