В Екатеринбурге мужчина при помощи молотка ограбил салон сотовой связи
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала задержан мужчина, подозреваемый в ограблении салона сотовой связи, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Преступление произошло 5 июня. Неизвестный мужчина зашел в салон сотовой связи, некоторое время делал вид, что выбирает товар, затем покинул торговую точку. Перед закрытием злоумышленник вернулся. Запер дверь и, угрожая продавцу молотком, потребовал отдать ему телефоны, хранившиеся в сейфе.
Таким образом, он похитил 50 тысяч рублей и 10 сотовых телефонов. Сумма ущерба составила 235 тысяч рублей.
Видео
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Видео: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В настоящий момент личность подозреваемого установлена, он помещен под подписку о невыезде. Подозреваемым оказался 23-летний житель Серова, у него найдена и изъята часть похищенного.
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