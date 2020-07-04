Ходит с палочкой: в селе под Нижним Тагилом пропала 81-летняя пенсионерка
В селе Серебрянка Нижнетагильского городского округа пропала 81-летняя пенсионерка Киселева Таисия Максимовна. Об этом TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Женщина пропала безвести. Ее родственники обратились в полицию 2 июля.
Со слов родственников, у нее нет проблем с памятью, есть только проблемы с ногами. Женщина передвигается с палочкой. От дома далеко никогда не уходила, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что родственники навестили женщину 2 июля. Когда они пришли, дом был закрыт и женщины в нем не оказалось. Однако, были открыты ворота в огород. Родственники решили, что пенсионерка находится в огороде, но и там ее не оказалось.
Полиция на данный момент с волонтерами и служебно-розыскными собаками прочесывают близлежащую территорию. Поиски продолжаются, уточнили в пресс-службе.
Ранее в Нижнем Тагиле пропал многодетный отец. Он отправился в мировой суд по делу о неуплате алиментов и не вернулся домой. В результате он был найден в СИЗО, куда его увезли прямо из зала суда.