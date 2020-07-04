«Нельзя было спасти?»: на Урале скончался застрявший копытом в трубах лось
В Ирбите взрослый лось застрял копытом между труб водоснабжения. Ему долго время никто не мог помочь, сообщается в группе «Инцидент-Ирбит» во «Вконтакте».
В тот момент, когда сотрудники ветеринарной службы прибыли на место, животное уже скончалось.
На видео очевидцы подвергли критике работников ветслужбы. Женщина возмущена, что нельзя было приехать раньше. Она назвала работников лентяями, а также бессердечными.
Четыре мужика приехали бы и подняли. Неужели нельзя было спасти?заявила женщина.
Она уверена, что животное еще можно было спасти. Однако, по словам сотрудников службы, раньше они приехать не могли, так как у них много работы.
Мужчины, сгруппировавшись освободили копыто. Лось был перемещен в канаву и накрыт тканью. Ожидается, что приедет кран, чтобы увезти его.
Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники МБУ «Центр защиты населения» спасли щенка, застрявшего в заборе на Тагилстрое. Он не пострадал. Его передали местной детворе.