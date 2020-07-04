«Нельзя было спасти?»: на Урале скончался застрявший копытом в трубах лось

В тот момент, когда сотрудники ветеринарной службы прибыли на место, животное уже скончалось.

На видео очевидцы подвергли критике работников ветслужбы. Женщина возмущена, что нельзя было приехать раньше. Она назвала работников лентяями, а также бессердечными.

Четыре мужика приехали бы и подняли. Неужели нельзя было спасти?заявила женщина.

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Она уверена, что животное еще можно было спасти. Однако, по словам сотрудников службы, раньше они приехать не могли, так как у них много работы.

Мужчины, сгруппировавшись освободили копыто. Лось был перемещен в канаву и накрыт тканью. Ожидается, что приедет кран, чтобы увезти его.