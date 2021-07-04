Молния ударила в газопровод в селе Покровское под Нижним Тагилом

Во время грозы 3 июля молния ударила в газовую трубу, из-за чего и начался пожар.
Вблизи села Покровского люди увидели пламя из трубы с трассы. Вызвали пожарную охрану и газовую службу. Говорят, молнии там били сильно, труба железная вот, видать, и притянуло. Прокладка на стыке труб пробилась и зажглась от молнии. Давление было небольшое, сбили пламя. Газовщики всё поменяли быстро, минут за 10. Всё проверили и разъехались,сообщил редакции TagilCity.ru блогер-пожарный Александр Серов.
Напомним, 3 июля 2021 года в Нижнем Тагиле начался сильный ливень. На данный момент затоплены многие районы города, кое-где поломаны деревья.