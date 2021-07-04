Молния ударила в газопровод в селе Покровское под Нижним Тагилом

Молния ударила в газопровод в селе Покровское под Нижним Тагилом
Молния ударила в газопровод в селе Покровское под Нижним Тагилом
4 июля, 21:51ПроисшествияФото: скриншот с видео из Instagram Александра Серова
Пожар на газопроводе вспыхнул из-за ударившей в него молнии неподалёку от села Покровского под Нижним Тагилом 3 июля 2021 года.

Во время грозы 3 июля молния ударила в газовую трубу, из-за чего и начался пожар.

Вблизи села Покровского люди увидели пламя из трубы с трассы. Вызвали пожарную охрану и газовую службу. Говорят, молнии там били сильно, труба железная вот, видать, и притянуло. Прокладка на стыке труб пробилась и зажглась от молнии. Давление было небольшое, сбили пламя. Газовщики всё поменяли быстро, минут за 10. Всё проверили и разъехались,сообщил редакции TagilCity.ru блогер-пожарный Александр Серов.

Фото:скриншот с видео из Instagram Александра Серова

Напомним, 3 июля 2021 года в Нижнем Тагиле начался сильный ливень. На данный момент затоплены многие районы города, кое-где поломаны деревья.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОНижний ТагилЭксклюзив
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