Молния ударила в газопровод в селе Покровское под Нижним Тагилом

Пожар на газопроводе вспыхнул из-за ударившей в него молнии неподалёку от села Покровского под Нижним Тагилом 3 июля 2021 года.

Во время грозы 3 июля молния ударила в газовую трубу, из-за чего и начался пожар. Вблизи села Покровского люди увидели пламя из трубы с трассы. Вызвали пожарную охрану и газовую службу. Говорят, молнии там били сильно, труба железная вот, видать, и притянуло. Прокладка на стыке труб пробилась и зажглась от молнии. Давление было небольшое, сбили пламя. Газовщики всё поменяли быстро, минут за 10. Всё проверили и разъехались,сообщил редакции TagilCity.ru блогер-пожарный Александр Серов. Фото: скриншот с видео из Instagram Александра Серова Напомним, 3 июля 2021 года в Нижнем Тагиле начался сильный ливень. На данный момент затоплены многие районы города, кое-где поломаны деревья. Рухнувшая рябина, тонущие машины и пешеходы: вторые сутки ливня в Нижнем Тагиле

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