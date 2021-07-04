Мошенники взломали аккаунт свердловчанки на Госуслугах и оформили на нее микрозаймы

Мошенники взломали аккаунт свердловчанки на Госуслугах и оформили на нее микрозаймы
Мошенники взломали аккаунт свердловчанки на Госуслугах и оформили на нее микрозаймы
4 июля, 12:29ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мошенники взломали аккаунт жительницы Верхней Салды на Госуслугах и оформили на нее микрозаймы на 20,5 тысячи рублей.

Узнала об этом Анастасия только когда ей пришло от коллекторов письмо с требованием оплаты долга, пишет Е1.

Сама пострадавшая считает, что схема мошенничества началась 25 апреля 2021 года. Накануне электронных выборов она получила СМС, что номер телефона в личном кабинете на Госуслугах был изменен. Девушка тут же зашла в приложение и заменила все обратно, но на следующий день не смогла войти в кабинет.

Она обратилась в МФЦ для восстановления доступа. После этого снова поменяла данные на свои и сделала скриншот, а затем заменила пароль. 6 мая Анастасия снова получила СМС. Тогда она поняла, что ее взломали.

После этого девушка поступила как и в прошлый раз, но уже сделала скриншот с чужими данными. Однако мошенники снова изменили данные и восстановить доступ уже было сложнее даже в МФЦ.

20 июня Анастасия получила письмо в конверте, из которого следовало, что она должна выплатить коллекторам 15 тысяч рублей. Кредит был получен 27 апреля, через два дня после взлома. Девушка сразу обратилась с заявлением в полицию. Туда она предоставила список мест, откуда выполнялся вход, получила от банков выписки, что на ее счета дополнительные суммы не поступали, а также обратилась в бюро кредитных историй для получения выписки.

В полиции установили, что на девушку была открыта карта в Тинькофф-банке. Также выяснилось, что взломал аккаунт и получил кредиты один и тот же человек.

Недавно Анастасия получила информацию о новом займе. Она предполагает, что их может быть и больше. Пока сумма ущерба составляет 20,5 тысячи рублей. На данный момент в полиции возбуждено два уголовных дела — о мошенничестве и по факту взлома аккаунта.

В полиции заявили, что невиновность пострадавшей доказана.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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