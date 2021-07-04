Неизвестный начал стрельбу около здания областного суда в Челябинске

Неизвестный начал стрельбу около здания областного суда в Челябинске
Неизвестный начал стрельбу около здания областного суда в Челябинске
4 июля, 20:15ПроисшествияФото: скриншот с видео
Между молодыми людьми и мужчиной вспыхнула ссора на улице Труда в Челябинске 3 июля 2021 года. Конфликт закончился стрельбой.

По предварительным данным, один из участников конфликта вынул пистолет «Оса» и светошумовыми патронами сделал несколько выстрелов, сообщает «Курс дела».

Видео:АН Челябинск.ru

По словам стрелка, он отбивался от уличных хулиганов, которые на него напали. Однако в видео, на котором запечатлён отрывок происходящего, ситуация выглядит несколько по-иному. Мужчина подходит к группе молодых людей и внезапно в них стреляет.

Все участники конфликта доставлены в отделение полиции. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге 33-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу в воздух на детской площадке, чем испугал всех соседей. В отношении него было возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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