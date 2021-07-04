Неизвестный начал стрельбу около здания областного суда в Челябинске

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге 33-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу в воздух на детской площадке, чем испугал всех соседей. В отношении него было возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.