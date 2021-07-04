Пьяный водитель не справился с управлением авто и насмерть придавил пятилетнюю дочь

Пьяный водитель не справился с управлением авто и насмерть придавил пятилетнюю дочь
Пьяный водитель не справился с управлением авто и насмерть придавил пятилетнюю дочь
4 июля, 14:27ПроисшествияФото: E1.ru
ДТП в районе 8-го километра подъездной дороги к озеру Глухое произошло около 19:00 3 июля. Пьяный водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство врезалось в дерево. В результате аварии 37-летний водитель насмерть придавил свою пятилетнюю дочь, которую вёз на коленях.

Нетрезвый водитель погубил собственную 5-летнюю дочь, перевозя ее в нарушение правил на коленях. Мужчина придавил дочь своим телом. Еще один пассажир, его 7-летний сын, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили E1 в ГИБДД по Свердловской области.

Фото:e1.ru

Сам мужчина не пострадал. По данным ГИБДД Свердловской области, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль врезался в дерево. Стало также известно, что ранее мужчина был лишен водительских прав по статье 12.15 части 5 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Срок данного лишения не истек. Мужчина за рулём явно был в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция также обращает внимание граждан, что дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в машине только в детских удерживающих устройствах. В более старшем возрасте ребёнка разрешено перевозить с 7 лет с использованием ремня безопасности. Нарушение данных правил карается административным штрафом.

Административная ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления автомобилем на 18 месяцев также предусмотрена для автомобилистов, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Если транспортным средством управлял водитель, не имеющий водительских прав, предусмотрено наказание в виде ареста на 15 суток.

Напомним, что ранее два человека также пострадали в результате массового ДТП, случившегося в Екатеринбурге.

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