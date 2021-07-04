Рухнувшая рябина, тонущие машины и пешеходы: вторые сутки ливня в Нижнем Тагиле

Упавшая рябина перекрыла проход к подъезду жильцам дома на Ломоносова, 18. Пострадавших нет.
Возле остановки «Мечта» на Ленинградском проспекте в огромных лужах утопают автомобили и пешеходы.
Не помогает даже открытый люк ливнёвки. Автомобилям приходится ездить по тротуарам. Некоторым, застрявшим в лужах, нужен эвакуатор.
На улице Островского также всё затоплено.
Зачем ехать в Сочи? У нас здесь и свои волны,шутит автор видео.
В Николо-Павловском на большом перекрёстке смывает всю землю. Если не предпринять срочно определённые меры, может произойти обрушение грунта под мостом.
Дороги ремонтируют, а ливневую канализацию не делают, так хоть бы часть воды уходила. Хотя зачем, ведь нужно, чтоб дороги быстрее развалились и заново их делать,комментирует одна из подписчиц.
Возле магазина «Бобёр» на Ленинградском проспекте тоже затоплены дороги.
Во дворе на улице Первомайской упал клён на припаркованный автомобиль, перегородив собой проезжую часть и повредив транспортное средство. Пострадавших нет.
Застой воды устранён на проблемных участках на улицах Островского, Серова, Октябрьском проспекте, проспекте Ленинградский, Береговой-Ударной, Металлургов, Балакинской, Гагарина и других. Сейчас работы идут на дублере Черноисточинского шоссе,прокомментировала администрация Нижнего Тагила.