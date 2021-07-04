Суд вынес приговор предлагающему взятку хозяину нелегального кафе в Нижнем Тагиле

Когда правоохранительные органы выявили факт незаконной предпринимательской деятельности и уведомили об этом владельца кафе, он попытался дать взятку, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. В служебной машине он попытался передать полицейскому 15 тысяч рублей, однако представитель МВД денег не принял. В результате этого действия обвиняемый оказался задержан правоохранительными органами.