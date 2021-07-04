Суд вынес приговор предлагающему взятку хозяину нелегального кафе в Нижнем Тагиле

Суд вынес приговор предлагающему взятку хозяину нелегального кафе в Нижнем Тагиле
Суд вынес приговор предлагающему взятку хозяину нелегального кафе в Нижнем Тагиле
4 июля, 16:18ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Обвинительный приговор вынес Дзержинский райсуд Нижнего Тагила местному предпринимателю, содержащему нелегальное кафе, за его попытку подкупить сотрудника полиции.

Подсудимый открыл кафе в марте 2021 в одном из торговых центров Нижней Тагила. Он не был оформлен в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и не имел необходимой документации.

Когда правоохранительные органы выявили факт незаконной предпринимательской деятельности и уведомили об этом владельца кафе, он попытался дать взятку, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. В служебной машине он попытался передать полицейскому 15 тысяч рублей, однако представитель МВД денег не принял. В результате этого действия обвиняемый оказался задержан правоохранительными органами.

Суд вынес обвинительный приговор обвиняемому и назначил наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа, как сообщает АН «Между строк». Предлагаемая незадачливым бизнесменом взятка в размере 15 тысяч рублей также обращена в доход государства.

Напомним, что 17 июня в чёрный список Банка России за нелегальную деятельность на финансовом рынке попал магазин-ломбард «Перспектива» в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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