Тагильчанину Егору Бычкову запретили въезд на территорию Украины

Блогеру и руководителю фонда «Живи малыш» Егору Бычкову запретили въезд на территорию Украины, о чем он сообщил в социальных сетях.

Украинские власти также запретили Егору въезд на свою территорию и добавили имя блогера в базу украинского сайта «Миротворец». В Крыму, как отметил Егор во время своего путешествия, недоступны такие сервисы как Яндекс, Сбербанк, МТС, Лукойл. Сам блогер после этого назвал Крым «регионом-изгоем», подчеркнув, что из-за финансовых страхов и санкций российские компании не хотят работать с Крымом. События развивались стремительно. Украинские СМИ писали, что «Блогер из Нижнего Тагила незаконно приехал на оккупированную Россией территорию». Крымские СМИ писали, что «Турист из России удивился отсутствию российских компаний на материке». Были даже комментарии экспертов из Крыма, которые со мной соглашались. Им всем почему-то было дело до меня и моего мнения, отметил в своих соцсетях Егор Бычков.

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