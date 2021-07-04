Застряла в огромной луже машина скорой помощи в Нижнем Тагиле

Застряла в огромной луже машина скорой помощи в Нижнем Тагиле
Застряла в огромной луже машина скорой помощи в Нижнем Тагиле
4 июля, 18:43ПроисшествияФото: Скриншот с видео «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
Несколько тагильчан толкали машину скорой помощи, застрявшую в луже на Ленинградском проспекте 4 июля 2021 года.

На видеозаписи, которую зафиксировал видеорегистратор одного из жителей Нижнего Тагила, можно увидеть, как несколько человек выталкивают из глубокой лужи карету скорой помощи, сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил» во Вконтакте.

Видео:подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Жители Ленинградского проспекта рассказали, что в данном месте уже не раз случались подобные случаи, так как после дождей там образуются глубокие лужи.

Напомним, накануне, 3 июля 2021 года в Нижнем Тагила случился сильный ливень, из-за чего некоторые районы города оказались затопленными.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОНижний Тагил
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