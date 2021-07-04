Застряла в огромной луже машина скорой помощи в Нижнем Тагиле

На видеозаписи, которую зафиксировал видеорегистратор одного из жителей Нижнего Тагила, можно увидеть, как несколько человек выталкивают из глубокой лужи карету скорой помощи, сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил» во Вконтакте.
Жители Ленинградского проспекта рассказали, что в данном месте уже не раз случались подобные случаи, так как после дождей там образуются глубокие лужи.
Напомним, накануне, 3 июля 2021 года в Нижнем Тагила случился сильный ливень, из-за чего некоторые районы города оказались затопленными.