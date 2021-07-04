Застряла в огромной луже машина скорой помощи в Нижнем Тагиле

На видеозаписи, которую зафиксировал видеорегистратор одного из жителей Нижнего Тагила, можно увидеть, как несколько человек выталкивают из глубокой лужи карету скорой помощи, сообщил паблик «Инцидент Нижний Тагил» во Вконтакте.