Свердловские полицейские пресекли наркоторговлю через Интернет-магазин

Средний ежедневный оборот наркомагазина составлял около 100 тысяч рублей от реализации «синтетики» – от 20 до 100 граммов, сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

В пятницу в 14:30 возле дома № 30 на улице Ясной полицейские задержали «закладчика» наркотиков 1986 года рождения, а спустя полчаса – организатора незаконной торговли с использованием IT-технологий, он же выполнял функции оператора Интернет-магазина.

Эти задержания – результат оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сыщиками с ноября 2013 года. В частности, ими было подобрано лицо, которое пошло на сотрудничество и сообщало о преступной деятельности данных лиц.

В ходе операции сотрудники ОБНОН обнаружили несколько тайников, сделанных «закладчиком» для клиентов – в укромных закутках и местах подъездов многоквартирных домов. Затем, при обыске жилища задержанного оператора магазина, полицейские изъяли четыре вида «синтетики» общим весом около 600 граммов, а также сим-карты, записи, сотовые телефоны, упаковочный материал, весы, ноутбук, модемы и иные предметы, свидетельствующие о причастности молодого человека к незаконному обороту наркотиков.

Изъятого количества запрещенных веществ хватило бы примерно на 1200 разовых доз.

В отношении «закладчика» и организатора Интернет-магазина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации (приготовление к незаконному сбыту наркотиков в составе организованной преступной группы в особо крупном размере). За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.