В Нижнем Тагиле ограбили еще один офис «быстрых кредитов» (ФОТО)

Примерно в 16:45 в офис зашёл молодой человек, закрыл за собой дверь, быстро подошёл к сотруднице фирмы по выдаче денег и резко ударил её ладонью по лицу, отчего девушка упала.

Грабитель закрыл ей руками рот и глаза и потребовал деньги. Молодая тагильчанка сильно испугалась и согласилась открыть сейф. Пока она возилась с замком, преступник крепко держал её за шею, чтобы девушка не смогла повернуться и разглядеть его лицо.

Из первого отделения сейфа сотрудница фирмы достала 1800 рублей. Этого преступнику было мало, он потребовал открыть второе. В нём находились 5 конвертов с деньгами – в общей сложности 27 тысяч рублей. Такой добычей преступник остался доволен. Он усадил девушку на стул, связал ей ноги шнурами от компьютера и сбежал. Сотрудница кредитной фирмы громко кричала и звала на помощь. Сотрудники магазина услышали её и вызвал полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации. Дерзкого грабителя ищут. Напомним, что это уже второй случай ограбления офиса по выдаче «быстрых кредитов» в Нижнем Тагиле. В начале июля на Вагонке преступник забрал деньги, угрожая муляжом обреза. Но его удалось оперативно задержать.

Сейчас преступника ищут. Всем, кто располагает любой информацией по данному резонансному преступлению, просьба сообщить по телефонам 97-71-02 (дежурная часть отдела полиции № 18), 97-60-02, 97-60-03 (дежурная часть ММУ МВД России «Нижнетагильское») или 02.