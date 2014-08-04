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В Нижнем Тагиле ограбили еще один офис «быстрых кредитов» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле ограбили еще один офис «быстрых кредитов» (ФОТО)

4 августа 2014, 14:55ПроисшествияCorey
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