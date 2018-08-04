Более 400 человек заняты поисками унесенной течением реки в Сочи девочки

3 августа в Хостинском районе в Сочи четырех человек, которые пытались перейти реку вброд недалеко от моста, унесло течением. Женщине удалось выбраться самостоятельно, мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, 16-летнего мальчика спасатели нашли 4 августа во время вертолетного облета возле водозабора.
3 августа течение реки унесло женщину, мужчину и двоих детей в Хостинском районе Сочи. Трагедия произошла, когда люди пытались перейти реку вброд недалеко от моста, а течение реки внезапно увеличилось. Женщина выбралась из воды самостоятельно и обратилась за помощью к спасателям. Мужчину обнаружили во время поисков с травмой головы.
На поиск детей отправилось более 400 человек: спасатели ЮРПСО, Кубань-СПАС, Службы спасения Сочи, ГИМС, сотрудники полиции, местной администрации, Росгвардии, казачества, морпорта Сочи, частные маломерные суда и волонтеры. На месте, где река впадает в море, дежурят четыре плавсредства и сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда, транспортной полиции и морпорта. Поиски продолжались всю ночь. Утром во время вертолетного облета спасатели обнаружили возле водозабора тело 16-летнего мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Спасатели продолжают искать четырехлетнюю девочку.