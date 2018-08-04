Более 400 человек заняты поисками унесенной течением реки в Сочи девочки

3 августа течение реки унесло женщину, мужчину и двоих детей в Хостинском районе Сочи. Трагедия произошла, когда люди пытались перейти реку вброд недалеко от моста, а течение реки внезапно увеличилось. Женщина выбралась из воды самостоятельно и обратилась за помощью к спасателям. Мужчину обнаружили во время поисков с травмой головы.