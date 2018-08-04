Hyundai Solaris въехал в стену магазина на Кирпичном в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 августа автомобиль марки Hyundai Solaris въехал в стену магазина «Магнит» на Кирпичном в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 августа в 19:20 водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с парковкой возле магазина «Магнит» по адресу улица Краснознаменная, 45.
Машина переехала через ограничительный бордюр, врезалась в стену здания, повиснув задним бампером на ограждении. По предварительным данным, в столкновении никто не пострадал. У автомобиля поврежден капот.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водителя никто не видел. Видимо, купил, что хотел, и уехал, рассказали очевидцы происшествия редакции TagilCity.ru.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей