Hyundai Solaris въехал в стену магазина на Кирпичном в Нижнем Тагиле

4 августа в 19:20 водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с парковкой возле магазина «Магнит» по адресу улица Краснознаменная, 45.

Машина переехала через ограничительный бордюр, врезалась в стену здания, повиснув задним бампером на ограждении. По предварительным данным, в столкновении никто не пострадал. У автомобиля поврежден капот.