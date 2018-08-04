Засосало в ливневку и унесло в море: 10-летний мальчик погиб в Сочи

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Трагедия произошла в городе Сочи — 10-летнего мальчика смыло в ливневый сток и унесло в море. Бабушка, которая была с ребенком, попыталась спасти его, но не смогла.
Во время сильного ливня в Сочи в ливневку унесло ребенка. На видеозаписи, которую сделали очевидцы, попало то, как он прогуливался с бабушкой по улице и уже на следующем кадре женщина бегает возле ливневого стока и кричит, что у нее унесло внука. Очевидцы рассказали, что бабушка попыталась сама проникнуть в ливневку и чуть не утонула.
Видео
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Видео: НТВ
Как сообщает «НТВ», когда спасатели нашли тело ребенка, он был уже мертв.
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