Засосало в ливневку и унесло в море: 10-летний мальчик погиб в Сочи

Во время сильного ливня в Сочи в ливневку унесло ребенка. На видеозаписи, которую сделали очевидцы, попало то, как он прогуливался с бабушкой по улице и уже на следующем кадре женщина бегает возле ливневого стока и кричит, что у нее унесло внука. Очевидцы рассказали, что бабушка попыталась сама проникнуть в ливневку и чуть не утонула.