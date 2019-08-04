На Урале продолжается поиск мужчины и шестимесячного ребенка с перевернувшейся лодки
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Ивделе продолжается поиск мужчины и шестимесячного ребенка, находившихся на перевернувшейся лодке на реке Лозьва, сообщает ГУ МЧС по региону.
Напомним, что инцидент произошел 31 июля, перевернулась лодка, в которой находились мужчина, женщина и трое детей. Поиск осложняется дождливой погодой, только за минувшие двое суток уровень воды в реке поднялся на 38 сантиметров.
В поисковой операции принимают участие сотрудники МЧС, следователи и полицейские, активную помощь оказывают местные жители. В мероприятиях участвуют 44 человека, задействованы 13 единиц техники.
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