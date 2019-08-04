Пассажиры самолета Стамбул — Екатеринбург устроили драку и были сняты с рейса
Сегодня, 11:15ПроисшествияФото: Скриншот с видео Е1.ru
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Пассажиры рейса Стамбул — Екатеринбург подрались на борту самолета, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев.
На борту Turkish Airlines потасовку устроили трое пассажиров, которые в результате были сняты с рейса. Вылет был задержан на 45 минут.
Драка произошла во время рассадки пассажиров. Женщина ударила пожилого мужчину, а он в ответ ударил ее в лицо. За даму заступился другой мужчина.
Видео
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Видео: Е1
Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил ее по лицу в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину,рассказал очевидец конфликта Александр.
Из-за чего произошел конфликт неизвестно.
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