Под Ревдой пассажирский автобус улетел в кювет

Всего в автобусе находились девять пассажиров, получившие травмы были госпитализированы в больницу. Сообщается, что водитель почувствовал себя плохо и допустил съезд транспортного средства в кювет.

Прокуратура Ревды начала проверку, в ходе которой будет установлено, когда автобус последний раз проходил техосмотр, а также проходил ли водитель медосмотр перед началом работы.