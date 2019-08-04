Под Ревдой пассажирский автобус улетел в кювет

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3 августа на автодороге «Ревда – СУМЗ» пассажирский автобус улетел в кювет. В ДТП пострадали трое человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Всего в автобусе находились девять пассажиров, получившие травмы были госпитализированы в больницу. Сообщается, что водитель почувствовал себя плохо и допустил съезд транспортного средства в кювет.
Прокуратура Ревды начала проверку, в ходе которой будет установлено, когда автобус последний раз проходил техосмотр, а также проходил ли водитель медосмотр перед началом работы.
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