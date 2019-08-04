При стрельбе в Техасе погибли 20 человек

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В субботу, 3 августа, в Техасе мужчина открыл стрельбу в супермаркете. В результате погибли 20 человек, сообщает РИА «Новости».
Стрельба произошла в супермаркете города Эль-Пасо. Подозреваемый добровольно сдался полицейским на месте. Им оказался 21-летний житель Далласа.
Полицейские не называют вид оружия, из которого стрелял подозреваемый, однако в интернете опубликованы его фотографии с АК-47.
По каким причинам молодой человек открыл стрельбу выясняется, однако перед нападением он опубликовал в соцсети манифест, в котором говорится, что он должен защитить свою страну от нашествия иностранцев, из-за которых страдает культура и экономика США.
Среди жертв – трое мексиканцев, ранения получили 26 человек.
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