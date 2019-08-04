При стрельбе в Техасе погибли 20 человек

Полицейские не называют вид оружия, из которого стрелял подозреваемый, однако в интернете опубликованы его фотографии с АК-47.

По каким причинам молодой человек открыл стрельбу выясняется, однако перед нападением он опубликовал в соцсети манифест, в котором говорится, что он должен защитить свою страну от нашествия иностранцев, из-за которых страдает культура и экономика США.