В Красноуральске ребенок пострадал от укуса змеи
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: Национальная служба санитарной авиации
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Вертолетом санавиации из Красноуральска в Екатеринбург госпитализирован ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается в группе Национальной службы санавиации в соцсети, инцидент произошел 31 июля. Мальчика укусила змея. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пострадавшего доставили в столицу Урала.
Напомним, с начала года в Нижнем Тагиле от укусов змей пострадали восемь человек.
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