В Красноуральске ребенок пострадал от укуса змеи

Как сообщается в группе Национальной службы санавиации в соцсети, инцидент произошел 31 июля. Мальчика укусила змея. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пострадавшего доставили в столицу Урала.

Напомним, с начала года в Нижнем Тагиле от укусов змей пострадали восемь человек.