В Нижнем Тагиле ребенок с синдромом Дауна в одиночку уехал из садика на толокаре

Мама ребенка рассказала TagilCity.ru, что ее сын посещает специализированную группу для детей с ОВЗ в садике «Фонтанчик». У мальчика синдром Дауна. Группа включает максимум восемь детей. Когда женщина пришла в детский сад, воспитатель рассказала, что мальчик уехал за пределы садика на детском толокаре, но не сообщила насколько далеко он уехал на нем. Женщина решила, что ребенок ненадолго выехал за ворота детского учреждения и его тут же вернули. Однако вечером ей позвонили родители мальчика, который вместе с ними посещает детский сад. Папа мальчика рассказал, что он увидел ребенка на игрушечной машинке у киоска «Пресса» в районе рынка «Пихтовые горы». Мужчина убрал ребенка с проезжей части и сказал ему, чтоб тот вернулся в садик. Мальчик доехал до лестницы у рынка, где ему помогла незнакомая женщина и там же его нашла воспитатель.