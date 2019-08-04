В Нижнем Тагиле женщина-пешеход пострадала в ДТП
Вчера, 23:47ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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4 августа в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2110 и женщины-пешехода, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, около 19 часов женщина за рулем ВАЗ-2110, следуя со стороны улицы Серова по улице Пархоменко, при повороте налево на улицу Красную, допустила наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована с закрытой ЧМТ и переломом правой голени.
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Напомним, в Екатеринбурге 4 августа под колесами автобуса погибла молодая женщина.
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