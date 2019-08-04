В Нижнем Тагиле женщина-пешеход пострадала в ДТП

По предварительной информации, около 19 часов женщина за рулем ВАЗ-2110, следуя со стороны улицы Серова по улице Пархоменко, при повороте налево на улицу Красную, допустила наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована с закрытой ЧМТ и переломом правой голени.