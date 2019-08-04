В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: Е1
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В Екатеринбурге на улице Малышева около 5:40 произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель Kia Rio не справился с управлением и SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. LADA врезалась в Toyota Avensis, а она в Volkswagen Polo, которые тоже стояли на перекрестке.
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В аварии погибли пассажир и водитель LADA Priora. У водителя и пассажира Kia Rio, водителя Toyota черепно-мозговые травмы.
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