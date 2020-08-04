Екатеринбуржец обвинил врачей в сокрытии факта смерти матери

84-летняя Александра Морозова проживала в частном пансионате«Гармония». Из-за хронических заболеваний она не могла самостоятельно передвигаться. К середине месяца у нее резко поднялась температура. Александра была немедленно доставлена в 14 больницу с подозрением на COVID-19. Вскоре пожилая женщина скончалась, но врачи не стали делать вскрытие и направили тело Александры на судмедэкспертизу, несмотря на то, что на руках у них имелись её документы.

Бабушка не могла передвигаться сама, поэтому решили поместить её в частный пансионат. Каждый день заботиться о ней у нас не было возможности.рассказал порталу внук умершей.

16 июля сотрудники дома престарелых вызвали Александре скорую. С 20 по 22 июля родные пытались выяснить в каком состоянии Александра. Позже выяснилось, что она умерла еще 19 июля.