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#300лет
На Урале полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам за нетрезвым водителем
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Экология
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На Урале полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам за нетрезвым водителем

Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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