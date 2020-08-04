На Урале полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам за нетрезвым водителем
В деревне Глядены сотрудники ГИБДД преследовали тонированный автомобиль. После предупреждающего выстрела в воздух, сотрудники открыли стрельбу по колёсам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Ночью, 4 августа, во время патрулирования в деревне Глядены инспекторы ДПС заметили тонированный автомобиль ВАЗ-21099. Через громкоговоритель было озвучено требование об остановке, на которое водитель не отреагировал. Началась погоня. После многократных требований, на которые нарушитель не реагировал, был произведен предупредительный выстрел в воздух, который так же не принес ожидаемого эффекта. Инспектор был вынужден произвести выстрелы по колёсам преследуемого автомобиля. После этого автомобиль удалось установить.
Нарушителем оказался 18-летний молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получавший водительское удостоверение. Так же в автомобиле находились трое несовершеннолетних, также употребивших алкоголь.
В отношении родителей несовершеннолетних составлен административный материал по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции.
На водителя автомобиля сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств — тонировка. Также на него составлен протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.6.10 КоАП РФ).