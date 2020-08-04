На Урале полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам за нетрезвым водителем

Ночью, 4 августа, во время патрулирования в деревне Глядены инспекторы ДПС заметили тонированный автомобиль ВАЗ-21099. Через громкоговоритель было озвучено требование об остановке, на которое водитель не отреагировал. Началась погоня. После многократных требований, на которые нарушитель не реагировал, был произведен предупредительный выстрел в воздух, который так же не принес ожидаемого эффекта. Инспектор был вынужден произвести выстрелы по колёсам преследуемого автомобиля. После этого автомобиль удалось установить.

Нарушителем оказался 18-летний молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получавший водительское удостоверение. Так же в автомобиле находились трое несовершеннолетних, также употребивших алкоголь.

В отношении родителей несовершеннолетних составлен административный материал по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции.