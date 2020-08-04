На Урале туристы спасли просидевшую три дня на скале собаку

Животное просидело на скале около трех дней. Сплавлявшиеся на сапах по реке Серга туристы заметили её во время отдыха на берегу. Один из них, игнорируя опасность, забрался на семиметровую скалу, подкормил собаку хлебом, затем аккуратно сбросил её в воду и спрыгнул сам.

Спасителем оказался турист по имени Евгений. После спасения животное покормили и напоили, за что благодарная собачка лизала нам руки. Собака не захотела остаться с туристами, поела и убежала в направлении ближайшего населенного пункта.

Как пишет «Комсомольская правда», туристы не хотели оставлять собаку в беде.

Мы не стали догонять собаку. Предположили, что она могла торопиться домой к хозяевам или щенкам. Но если бы осталась мы бы не бросили её в беде. Взяли бы с собой и нашли куда отдать на передержку,рассказал изданию Евгений.